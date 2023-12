La Coral Polifónica Ventos do Val celebrará el próximo miércoles, 6 de diciembre, su concierto de Santa Icia. Este comenzará a las 18 horas en el Auditorio Municipal del Multiusos das Pozas, en Petelos, Mos. En el evento colaboran la Coral Polifónica Santa María de As Neves y la Banda de Acordeóns Metropolitana da Escola de Música de Torroso. La Coral Polifónica Ventos do Val interpretará un repertorio variado de canciones populares gallegas, habaneras, jotas, boleros y zarzuelas. La entrada será libre y gratuita.