Un centenar de trabajadores de seguridad del Reggaeton Beach siguen sin cobrar

Parte del personal de la segunda edición del Reggaeton Beach celebrada en Nigrán todavía no ha cobrado cuatro meses después. Son un centenar de trabajadores, una treintena de vigilantes titulados y en torno a setenta auxiliares de seguridad, los que reclaman cantidades que van desde los 200 hasta los 3.000 euros a las empresas que la organización del festival contrató para ocuparse del control en el recinto del parque empresarial Porto do Molle, por el que pasaron 55.000 personas los días 5 y 6 de agosto.

Algunos de los afectados preparan ya las demandas ante juzgados de lo social para reclamar. Es el caso de Javier Riera, uno de los profesionales más perjudicados. “Me deben 3.000 euros”, asegura. Fue contratado durante diez días para vigilar la zona durante las tareas de montaje y desmontaje, para el control durante el desarrollo del evento, y también para otro servicio puntual aparte. Acudió a la Inspección de Trabajo y la mediación no se presentó ningún representante de la empresa. No le queda más opción que acudir a la justicia y “correr con los costes de abogados”, lamenta.

“Nos dijeron que cobraríamos en septiembre, luego en octubre, pero al final nos mandaron un documento que indica que no tienen dinero para pagarnos", comenta uno de los afectados

No son muchos afectados los que piensan recurrir a los tribunales. Al ser pequeñas cantidades las adeudadas en la mayoría de los casos consideran que no merece la pena pasar por ello. Pablo F.D. es otro vigilante profesional al que deben 300 euros por el trabajo de los dos días del evento. Aunque no vaya a iniciar un proceso judicial, muestra igualmente su indignación. “Nós cumprimos e o normal é que a empresa cumpra. Xa o ano pasado tivemos que esperar tres meses para cobrar con outra empresa”, denuncia.

A Brais Vidal Lugo, estudiante, también le adeudan “alrededor de 200 euros” por las dos jornadas de festival como auxiliar de seguridad. Validó pulseras de acceso, vigiló salidas de emergencia, controló que nadie se colara en el backstage, entre otras tareas. “Nos dijeron que cobraríamos en septiembre, luego en octubre, pero al final nos mandaron un documento que indica que no tienen dinero para pagarnos. Intentamos comunicarnos con la empresa y nadie responde”, se queja.

"Xa o ano pasado tivemos que esperar tres meses para cobrar con outra empresa", recuerda otro

La dirección del macroevento musical encargó las tareas de seguridad a un entramado de empresas con domicilio social en Ourense. Al menos dos de esas firmas fueron las que realizaron los contratos, según relatan los perjudicados consultados. Una se llama Balder Seguridad S.L. y firmó con los vigilantes titulados. La otra, San Javier 2503 S.L., con los auxiliares, en su mayoría estudiantes. Este diario contactó con Juan Serafín Rodríguez Delgado, apoderado de la primera y administrador único de la segunda, según figura en el Registro Mercantil. Declinó responder preguntas y remitió a un correo electrónico del grupo de empresas Printes, del que también es director, en el que nadie responde.