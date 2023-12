A Cañiza ha aprobado en pleno su plan de saneamiento financiero para solicitar al Ministerio de Hacienda que le rebaje hasta el 25% la retención que está aplicando en las cantidades que ingresa el Concello a cuenta de la participación de los tributos del Estado en compensación por el dinero que la Administración local le adeuda por dos mecanismos de pago de facturas a proveedores. La iniciativa salió adelante con los votos a favor del equipo de gobierno, el PSOE.

En este plan de ajuste, redactado por los servicios de intervención municipal, se incluye la actualización de tres impuestos y tres tasas locales, recortes en el gasto corriente y revisión y amortización de los puestos de trabajo vacantes por jubilación o alguna otra causa.

“Esperamos que el Ministerio de Hacienda tenga en cuenta el sacrificio que todos los cañicenses estamos haciendo asumiendo la actualización de los impuestos y tasas y los recortes de determinados gastos, y que nos conceda la rebaja hasta el 25%. De no ser así, el Concello dejará de percibir 552.000 euros al año”, explica el alcalde, Luis Piña, que aclara que “el Concello no está intervenido por Hacienda, sino que tiene que devolver 2,7 millones que el anterior gobierno del PP no fue capaz de pagar”.