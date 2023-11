El Concello de Redondela asegura que la multinacional Worldwide Fishind Company S.L. (Wofco) no ha solicitado hasta el momento el cambio de actividad en la antigua planta de Aucosa, situada en Punta Chapelisa, en el litoral de Cabanas. El gobierno local quiso aclarar ayer esta cuestión después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirmase los últimos días la legalidad de la licencia urbanística municipal otorgada a Aucosa para la ampliación e implementación del proyecto de modernización de sus instalaciones en su histórica ubicación de Punta Chapelisa, adquiridas por Wofco con el propósito de establecer en estos terrenos uno de sus principales centros operativos a nivel nacional e internacional.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, explica que la primera información oficial por parte de la empresa llegó al Concello en diciembre de 2022, dando cuenta de la compra de la factoría de Cabanas y solicitando el cambio de titularidad. Unos días después, el pasado mes de enero, Rivas solicitó a Wofco por escrito “que aclarase a actividade que ía desenvolver nesa planta”, ya que la documentación técnica enviada constaba una factoría de procesado de productos de pesca congelados y almacén frigorífico “e non é a mesma que a actividade autorizada no seu día a Aucosa”. Wofco comunicó al Concello que efectivamente la empresa pretendía llevar a cabo una nueva actividad, destinada a almacén frigorífico y procesado de productos del mar congelados, y que previo al comienzo de la actividad “presentarase no Concello toda a documentación que sexa necesaria para a súa autorización”. Pero aclara que “a día de hoxe a empresa non presentou aínda esa solicitude”.

En cuanto a la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la que era titular Aucosa, la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático está tramitando su extinción. Según la información recibida por el Concello desde la Xunta esa tramitación está pendente de la verificación ambiental por parte del inspector de la Consellería de Medio Ambiente. En definitiva, según confirma Rivas, “a data de hoxe no Concello non hai solicitude de Wofco para unha nova actividade, mentres que por parte da consellería estase a tramitar a extinción da Autorización Ambiental Integrada”, puntualiza la regidora local.