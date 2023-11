Lugove cancela la línea entre Vigo y los polígonos de Porriño por falta de viajeros

“A pesar de que en el mes de julio se llevó a cabo un ajuste horario en cinco de las ocho expediciones de la línea, no se consolidó una demanda que justifique el mantenimiento de los servicios, como se comprobó en el análisis de ocupación”, explican desde la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, añadiendo que “los datos de viajeros registrados en esta línea marcaron una tendencia decreciente en septiembre y octubre en algunos horarios”. De media, los servicios de los polígonos llevaron menos de diez usuarios por viaje, apuntan.

Desde la Consellería destacan, además, que “más del 20% de los viajeros con origen en Vigo utilizaron el servicio hasta la parada de la Avenida de Galicia, en Porriño, pero no hasta las paradas del polígono empresarial, que era la finalidad inicial con la que se puso en marcha este servicio. En sentido contrario, el 34% de los usuarios de esta línea viajaron a Vigo desde la parada de la Avenida de Galicia”. En relación a esto, desde la Xunta recuerdan que, para cubrir los desplazamientos entre Porriño y Vigo hay, de lunes a viernes, 84 servicios al día, 42 en cada sentido”.

Esta línea que ofrece hoy su último servicio y que conecta Vigo con los polígonos industriales de A Granxa y As Gándaras, en Porriño, entró en funcionamiento el 5 de junio por iniciativa de la empresa concesionaria, la UTE Lugove. El operador consideró, y así lo justificó ante la Xunta de Galicia, que existía una demanda potencial de usuarios para poner en marcha el nuevo servicio a los polígonos, “asumiendo su prestación a riesgo y ventura, sin compensaciones económicas por parte de la Administración, quedando condicionada la continuidad de este servicio a la evolución de la demanda”.

Aunque en el mes de julio se llevó a cabo un ajuste horario en cinco de las ocho expediciones que ofrece al día, el servicio mantiene una “demanda de usuarios mucho peor a la esperada”, por lo que la empresa concesionaria ha decidido su suspensión.

“Es contraproducente con la idea de fomentar el uso del transporte público”, lamenta una usuaria

El anuncio de suspensión de dicha línea de autobús entre Vigo y los polígonos de A Granxa y As Gándaras ha desatado el malestar entre los usuarios de la misma. “Supone un problema para todos los que utilizamos este servicio para desplazarnos a nuestros centros de trabajo y de vuelta a nuestros domicilios, además de ser totalmente contraproducente a la idea de fomentar el uso del transporte público”, denuncia una usuaria de la línea entre Vigo y el Polígono de As Gándaras, la cual asegura que “el autobús va prácticamente lleno”. “En caso de que no se llene en el polígono, siempre termina de llenarse una vez llegamos a la Avenida de Galicia en Porriño”, apunta. “¿Quién se va a plantear dejar de moverse en su propio vehículo si se ofrecen unos servicios que meses después se suprimen sin ofrecer alternativas y sin previo aviso al usuario?”, se pregunta esta misma usuaria, lamentando haber sido informados esta semana por el conductor del autobús, sin que la empresa lo haya anunciado “ni su web ni en los propios autobuses”.