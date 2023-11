El gobierno local de Soutomaior aprobó ayer en el pleno ordinario su Plan Estratéxico de Subvencións. Este documento establece los ejes principales en la concesión de ayudas municipales a asociaciones, clubes, entidades y personas, “garantindo a seguridade xurídica do Concello de Soutomaior e dos organismos e entes que as solicitan”.

El edil de Facenda, Diego Moreira, explicó que este plan fue elaborado por técnicos municipales sobre seis líneas de actuación: Cultura, Ensino e Mocidade; Promoción Deportiva, Base e Competición; Benestar Social; Promoción Económica; e Dinamización Turística. Por su parte, el alcalde Manu Lourenzo afirmó que con la aprobación del documento, Soutomaior cumple por primera vez la Ley General de Subvenciones, de 2003. “Con este Plan Estratéxico garantimos a seguridade xurídica de asociacións e entes municipais á hora de solicitar e xustificar as axudas, e tamén ao Concello á hora de estudiar e aprobar ou non as solicitudes”, dijo.