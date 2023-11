El PSOE de Porriño advierte de que el alcalde, Alejandro Lorenzo, ha firmado un decreto por el cual aprueba una transferencia de crédito de casi 15.000 euros de la partida de Ayuda en el Hogar para la compra de una autocaravana para su uso como punto de intervención móvil en la lucha contra la violencia machista.

Los socialistas consideran una “gran insensatez” argumentar la urgencia de esta adquisición “por estar próximos a celebrar el 25-N”. “Desde el PSdeG-PSOE de Porriño lamentamos profundamente que quite recursos a áreas municipales en las que toda ayuda es necesaria, con la gran cantidad de personas dependientes que viven en Porriño no pueden escudarse en que algunas asignaciones presupuestarias no necesitan agotar su dotación, tal y como se lee en el decreto”, critica la concejala Sthela Táboas.