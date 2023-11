La concejala nacionalista Jessica García expresó el “malestar” del BNG por la falta de apoyo del PSOE a su moción con motivo del 25-N, Día Internacional contra la violencia de género, en la que planteaba medidas como la creación de un Consello Municipal da Muller Nova. García destaca que “agardabamos non contar co apoio do PP pero en ningún caso imaxinabamos que PSOE e AER non apoiaran esta moción. É rechamante que estes partidos que se consideran feministas sexan incapaces de aprobar unha moción que só pretende seguir avanzando na igualdade”.