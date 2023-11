La periodista Ana González Liste (Vigo, 1990) es la ganadora del III Premio Sesé Mateo de Xornalismo Ético, que recogerá hoy viernes en una gala en el Multiusos de A Xunqueira, a partir de las 20 horas. El Concello de Redondela promueve este galardón en memoria de la vecina, con el objetivo de reconocer “la ética a la hora de tratar informaciones relacionadas con la violencia machista, huyendo de sensacionalismos y respetando la intimidad de las víctimas y sus familias”, según explicó la alcaldesa Digna Rivas.

El jurado otorga el premio por un reportaje publicado en Praza Pública el pasado 23 de febrero. “A orde de afastamento sen pulseira non vale”, se titula el texto sobre la vida de mujeres gallegas víctimas de violencia de género que cuentan con seguimiento telemático por parte de la Policía. El fallo valora que Ana G. Liste “denuncia la falta de recursos y los fallos en el sistema establecido (Viogén), a través de testimonios con mucha fuerza”.

La concejala de Igualdade, Iria Vilaboa, detalló que este año se presentaron al premio Sesé Mateo un total de 12 trabajos en diferentes formatos, incluso audiovisuales, lo que “pone en valor la calidad del reportaje de Ana González Liste”.

La periodista, que inició su trayectoria profesional en FARO y ha escrito también para El País y Nós Diario, entre otros medios, dijo que es “un orgullo recibir este premio que lleva el nombre de Sesé Mateo, a la que no pude olvidar desde su asesinato, que recibió un tratamiento informativo inicial infame que no sucedería si las y los profesionales del periodismo tuviésemos una formación apropiada para abordar estos temas”. Ana G. Liste agradeció asimismo “la generosidad de las mujeres que se abrieron conmigo y me dedicaron su tiempo para que este reportaje fuese posible”.