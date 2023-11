El PP exigió ayer responsabilidades al anterior alcalde de Baiona y anterior presidente de la Mancomunidade, el socialista Carlos Gómez, y al regidor de Gondomar, paco Ferreira, del mismo partido político, por la celebración de una comida de 506,94 euros para seis personas a cuenta del organismo comarcal. Les reclaman a ambos que devuelvan el dinero.

Los populares les exigen que aclaren públicamente los detalles del almuerzo, aunque apoyaron en la última junta de la Mancomunidade que se abone la factura “para non prexudicar o restaurante”. Un gasto que consideran “indecente para ser pagado con cartos públicos coa que está caendo e co que lle custa ás familias encher a neveira”.

El almuerzo tuvo lugar el 16 de enero de este año en el restaurante Los Abetos de Nigrán, según indicó ayer Ferreira a este diario, como ya explicó durante el pleno comarcal. Fue el exregidor de Baiona, Gómez, el que cargó el gasto a la Mancomunidade, ya que era él el presidente del organismo supramunicipal en ese momento, pero no ofreció explicaciones porque no acudió a la sesión, en la que se abordó el reconocimiento de facturas pendientes por importe total de 104.000 euros.

Visita tras las inundaciones

Los dos alcaldes se llevaron a comer aquel día al entonces delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, a dos integrantes de su gabinete, y a la en aquel momento subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba. Los dos representantes estatales habían visitado Baiona y Gondomar para comprobar los efectos de las inundaciones de las navidades y, por la tarde, se habían reunido con ambos regidores y con los de los municipios del Baixo Miño afectados por las crecidas –Tui, Tomiño, O Rosal y A Guarda– para dar a conocer las líneas de ayudas nacionales para paliar los daños.

Para Ferreira, invitar a comer al delegado y la subdelegada “después de estar por la comarca todo el día es lo normal”. Gómez rehusó ayer pronunciarse al respecto, mientras que los populares les recriminan haberse saltado “a regra de non pasar gastos de representación á Mancomunidade que acordamos todos”, además de no haber ofrecido explicaciones. “Atopámonos con moito escurantismo e co que parece unha comida de amigotes cargada aos cartos públicos”, critican.