La Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ha premiado el trabajo audiovisual “Que non che digan que non podes”, realizado por los alumnos de 5º y 6º de Primaria del CEIP Laredo de Chapela, en el marco del concurso convocado por el Día contra la Violencia de Género, que se conmemora el 25 de noviembre. La recogida del premio fue ayer lunes en un acto en la Cidade da Cultura en Santiago, con la representación del alumnado que participó en el proyecto, donde compartirán su experiencia con otros centros premiados.