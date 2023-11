El Concello do Porriño conmemorará el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, que se celebra el 25 de noviembre, con numerosas actividades que comenzarán el martes, 21 de noviembre. El Centro Cultural Municipal acogerá la mesa redonda “A violencia contra as mulleres, dende o ámbito xudicial e social” . A las 17.00 horas, la titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de O Porriño, Raquel Casas, abordará “A violencia de xénero no sistema xudicial”. A las 17.45 horas, la fiscal de la Fiscalía de Pontevedra, Paula Blasco, iniciará una charla coloquio sobre “O réxime de visitas no marco normativo” y se cerrará la jornada a las 18.30 horas con la mesa redonda “Prestacións económicas a favor das mulleres vítimas de violencia de xénero e outros tipos de violencia” con un responsable de la Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia.