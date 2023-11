A Pasaxe, en el aire: la constructora pide suspender las obras por detalles técnicos

Fue en 2008 cuando comenzaron las gestiones para dar encaje legal al área industrial ubicada en Vincios con el fin de que las más de cien empresas allí ubicadas dispongan de todos los servicios básicos –agua, saneamiento, fibra...– sin trabas legales y de la posibilidad de ampliar instalaciones bajo el amparo legal de una licencia municipal. El plan sectorial de A Pasaxe se aprobó en 2016 y el proyecto de urbanización, en 2020. Los empresarios se pusieron de acuerdo para asumir los costes entre todos y, justo el día que iba a aprobarse en pleno la adjudicación de las obras a Copasa por 2,8 millones de euros, el 2 de septiembre de 2021, un juez ordenaba repetir la exposición al público y el proceso se bloqueaba otro año y medio hasta el pasado febrero. En abril se firmaba por fin el acta de replanteo con la empresa adjudicataria para dar el pistoletazo de salida a las obras.

La fotografía del alcalde con representantes de la Asociación de Empresarios de A Pasaxe y de la constructora generó polémica entonces al publicarse en plena campaña electoral. Y sus protagonistas ya sabían que los trabajos no iban a comenzar de inmediato. En aquel encuentro, Copasa había solicitado ya una carencia de 4 meses, es decir, que los 15 meses del plazo de ejecución del proyecto empezasen a contar en septiembre. “Co verán ás portas e coa necesidade de organizar unha obra de tanta envergadura parecíanos lóxico darlles tempo”, recuerda el alcalde, Paco Ferreira.

Pero llegó septiembre y se firmó una nueva acta de replanteo. Esta vez la empresa pidió otro mes más de retardo por problemas con la parcela para el acopio de material. El Concello aceptó de nuevo y, unos días después, la mercantil solicitó la revisión de precios ante el encarecimiento de los materiales desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. La ley de contratos públicos permite aumentar hasta un 20% como máximo los importes de las adjudicaciones por circunstancias sobrevenidas como esta. El Ayuntamiento también se mostró favorable.

La siguiente reunión para firmar el acta por tercera vez y arrancar los trabajos se produjo el 18 de octubre y también resultó fallida. La constructora presentó en esta ocasión una solicitud formal de suspensión de las obras y justificaba su propuesta con una serie de reservas que han sido rebatidas tanto por el arquitecto municipal, José Antonio Álvarez, como por el director de obra, el exalcalde Fernando Guitián, ingeniero de profesión. Los dos han realizado sendos informes para dejar claro que los argumentos de la empresa son “infundados”.

Copasa demanda cuestiones técnicas como la modificación de un estanque de retención de pluviales –una instalación pensada para evitar que el lodo resultante de movimientos de tierras y lluvia acabe en el río– que se instalará entre la carretera Gondomar-Vincios y el Zamáns. Afirma además no disponer todavía de la parcela para el depósito de materiales y la caseta de obra y considera que debe aprobarse el proyecto de la potabilizadora antes de comenzar las obras.

Los técnicos desmienten punto por punto los argumentos de la compañía y, en función de su criterio, el gobierno municipal notificará a la empresa en los próximos días un requerimiento para instarla a comenzar las obras ya. Ahora le quedan tres posibilidades, según explica el alcalde: iniciar la obra, renunciar y perder el aval bancario (el 5% del importe de la adjudicación, en torno a 140.000 euros), o acudir a los tribunales. En cualquier caso, la urbanización de A Pasaxe está en el aire.

“Hai que ser serios. Se non lles interesa o proxecto que renuncien”

Ferreira no oculta su malestar por la actitud de la empresa. “Estannos tomando o pelo”, sentencia. El alcalde ha trasladado la situación a la Asociación de Empresarios de A Pasaxe en un encuentro esta semana y considera que Copasa les ha hecho perder el tiempo a ellos y al gobierno municipal, que ha aceptado todas sus demandas. “A estas alturas non cabe ningunha modificación do proxecto e así o confirman os técnicos. O que ten que aclarar Copasa é se lle interesa ou non a obra. Se non lle interesa que renuncie”, sentencia.