Tui salda su deuda con Francisco Sánchez

“É innato no home querer saber”. Con esta inscripción, el Concello de Tui inauguró ayer un monolito en honor al médico y filósofo tudense Francisco Sánchez. Lo hizo en el día en el que se cumplió el cuarto centenario de su fallecimiento y como acción que culmina el programa de iniciativas desarrolladas por el Concello de Tui para dar a conocer la figura de uno de sus vecinos más ilustres; programa que comenzó con la aprobación, por unanimidad plenaria, de la designación del 2023 como el Año Francisco Sánchez.

El monolito, en el que se puede leer “Francisco Sánchez (Tui, 1550-Toulouse, 1623) Filósofo, médico e humanista. Homenaxe da cidade de Tui no cuarto centenario do seu falecemento”, además de la inscripción antes mencionada, fue obra de la Escola de Cantería y se ubica en la calle Entrefornos. El lugar no fue elegido al azar, sino que quiere evocar al origen judío de Francisco Sánchez que, aunque a la edad de 11 años tuvo que huir con su familia a Francia por las presiones de la Inquisición, pasó su infancia y primera juventud entre las paredes de piedra del Conjunto Histórico de Tui.

Además del alcalde, Enrique Cabaleiro, acudieron al descubrimiento del monumento en piedra la concejala de Cultura, Sonsoles Vicente; el obispo de la Diócesis de Tui-Vigo, Luis Quiteiro Fiuza; el comandante naval del Miño, Andrés Díaz-Ripoll; otros miembros de la corporación y vecinos y vecinas de Tui. “Hoy saldamos una deuda con la figura de Francisco Sánchez”, valoró Cabaleiro, recordando el fallecimiento del filósofo, conocido como “El Escéptico”, a la edad de 73 años en Toulouse, hace ya 400 años.