Que el Ayuntamiento de Baiona se encargue de las fiestas del Carmen de 2024 es “incoherente, inxusto, partidista” y también discriminatorio con las parroquias de Baiona. Así lo manifestó ayer el BNG de la localidad en un comunicado en relación con la polémica surgida en los últimos días al asumir el gobierno local la organización de los festejos y negar a la comisión vecinal creada en junio el uso de A Palma para la actuación de la orquesta Panorama, contratada para el 17 de julio.

Los nacionalistas consideran que “cando se ten responsabilidade de goberno débese facilitar que as entidades realicen os seus actos. Débese colaborar e axudar cedendo espazos, controlando e xestionando o tráfico ou aportando servizos como ambulancia ou emerxencias”. “O que non é de recibo é axudar e colaborar cunhas asociacións e con outras non. Ou decidir organizar a festa do Carme e deixar fóra a Santa Cristina, San Lourenzo, Santa Mariña e A Cela”, denuncian.