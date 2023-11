El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y el alcalde de As Neves, José Manuel Alfonso, firmaron ayer un convenio de colaboración por el cual el gobierno provincial financiará el 90% de la reforma integral de la Plaza de Santa María de Liñares, en As Neves. Así, la Diputación aportará 475.000 euros a la obra y el Concello los 53.000 euros restantes. “Un proyecto que supone un nuevo ejemplo del municipalismo que rige la acción de gobierno de la Diputación, que en este caso transformará uno de los centros neurálgicos de la vida social de As Neves”, destacan desde la administración provincial.

La obra, valorada en 530.000 euros, supone la transformación integral de la plaza, con la que se uniformarán los espacios, se priorizará la movilidad peatonal y se limitará el tránsito de vehículos. La actuación se centrará principalmente en tres ámbitos: el entorno de la iglesia, el entorno de la fuente y la parada de autobús. Además, alrededor del templo se creará una alameda, se plantarán nuevos árboles, se crearán nuevos espacios de convivencia con elementos de mobiliario urbano y se mejorará el acceso a los principales edificios, como son la iglesia y el centro cultural. En la fuente se construirá un banco alrededor del cual circulará el agua del manantial, se plantarán nuevos árboles y se sustituirá el pavimento actual. Asimismo, en la zona de la parada de autobús se instalará una nueva marquesina y se modificará el viario para facilitar el giro del autobús.