El patrimonio inmobiliario del Ayuntamiento de Gondomar crecerá en los próximos meses con una nueva casa tradicional en pleno centro urbano. El gobierno municipal ha cerrado un acuerdo con la propiedad de la vivienda que albergó el popular Café De Lis en el siglo pasado y espera formalizar la compra antes de que finalice el año. Así lo confirma el alcalde, Paco Ferreira, que prevé habilitar allí un centro social para los mayores.

El inmueble situado en plena calle Eduardo Iglesias, casi enfrente de la emblemática Casa Peralba que el Concello compró hace dos años para darle también un uso sociocultural, cuenta con una superficie de 492 metros cuadrados en dos plantas: el bajo que albergaba el establecimiento hostelero y la superior, en la que residían sus propietarios, la familia del recordado alcalde José de Lis, que ostentó el cargo durante quince años, de 1972 a 1987.

La intención del regidor es recuperar en cierto modo el servicio de cafetería en la planta baja y crear allí un salón con mesas y juegos para reunirse y pasar unas horas de diversión y socialización. Su idea para el primer piso es “facer unha zona máis tranquila para ofrecer clases, cursos de memoria, grupos de terapia, ximnasia... Queremos colocar tamén ordenadores, unha sala de lectura, televisión...”.

A la espera de formalizar la operación de compra-venta, el gobierno municipal ha encargado una tasación del inmueble de un siglo de antigüedad que lo valora en 326.771,64 euros. Para afrontar la inversión, Ferreira acudirá a la línea de ayudas del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), que ofrece créditos sin intereses a las administraciones locales para incrementar sus bienes patrimoniales. Ya lo hizo en el caso de la Casa Peralba y ya ha solicitado el préstamo al departamento de la Xunta con confianza plena en que “o concederán”.

Rehabilitar el inmueble requerirá una importante inversión, dado que tlleva años vacío. El alcalde ha comprobado por sí mismo su deterioro en una visita al edificio, de cuya transformación encargará al arquitecto local Vicente Pintos.

La operación viene a incidir en el proyecto de humanización del centro urbano que Ferreira visualiza a largo plazo. Su idea pasa por dar continuidad a la peatonalización de la Praza da Paradela hasta la esquina de la Casa Peralba y humanizar también la calle Eduardo Iglesias, con estos dos inmuebles como punto de encuentro, y mantener una estética homogeneizada hasta la alameda, que también se reformará en breve tras aprobar la Corporación este jueves la adjudicación de las obras por 1,1 millones de euros.

Villa Brasil, otro objetivo del gobierno local

A pocos metros del viejo Café de Lis se encuentra Villa Brasil, otra casa señorial –en este caso de estilo indiano, construida en los años 20 del siglo pasado por emigrantes que hicieron fortuna al otro lado del Atlántico– que el Concello de Gondomar ha querido adquirir también en varias ocasiones. Todos los planes de compra de las últimas décadas se han frustrado y el actual gobierno socialista también lo ha intentado, aunque no ha logrado llegar a un acuerdo con los dueños, tres herederos residentes en el país que da nombre a la emblemática casa. Según indica Ferreira, la oferta del Ayuntamiento, de 500.000 euros, no ha sido aceptada por los propietarios, pero eso no quiere decir que el equipo de gobierno desista. “Seguiremos intentando adquirir tamén ese inmoble para darlle tamén un uso público”, asegura.