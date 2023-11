El PP de Pazos de Borbén defendió ayer, en el pleno extraordinario convocado para abordar cuestiones económicas, la “boa saúde” de la tesorería y de las cuentas municipales dejadas por el anterior gobierno, liderado por el popular Andrés Iglesias, y calificó de “varapau” para el actual alcalde, Luciano Otero (AV), la negativa de la mayoría de la corporación para modificar crédito por 577.000 euros para pagar “os seus gastos desmesurados e superfluos”.

“Creo que o goberno ten que facer unha reflexión, porque os representantes políticos e os veciños de Pazos estamos en contra das súas decisións e das súas políticas, tal e como se reflectíu no pleno e, se tiveran sentidiño, botaríanse a un lado e deixarían gobernar á lista máis votada [el PP], porque están na soidade máis absoluta”, señaló la portavoz popular, Eloísa Nogueira.

"Se estivéramos arruinados sería imposible traer dúas modificacións de crédito por case 600.000 euros" Eloísa Nogueira - Portavoz del PP de Pazos

La edil del PP acusó al alcalde de mentir sobre el estado económico del Concello, “xa que se estivéramos arruinados sería imposible traer dúas modificacións de crédito por case 600.000 euros, que afortunadamente foron rexeitadas polo pleno e non se van executar, no marco dun orzamento municipal de 1,4 millóns de euros e ademais, como todo o mundo sabe, deixamos un remanente de 1.045.000 euros que agora queren comezar a dilapidar en gastos innecesarios”.

Nogueira critica al nuevo gobierno por “faltar ao respecto e á verdade”. “Pediron unha inasumible carta branca con estas modificacións de crédito para pagar os seus gastos esaxerados e estratosféricos dos que non imos ser partícipes”, manifestó para explicar el voto contrario de los populares a estas dos modificaciones de crédito, también rechazadas por PSOE y BNG.

El pleno también abordó un reconociemiento extrajudicial de crédito para pagar 400 facturas por importe de 216.000 euros, que también fue rechazada: “Nesta tramitación ían 38 facturas por 25.000 euros do noso goberno e 360 por 190.000 euros do actual, formalizadas a partires do 17 de xuño cando tomaron posesión, polo que, como o que é medible non é opinable, queda ben clara cal é a boa saúde económica que deixamos”, lo que según Nogueira, demuestra que el gobierno de Otero “está tirando os cartos”.

Un "circo"

Asimismo, la edil del PP acusó al gobierno local de “montar todo este circo” para suprimir las subvenciones a colectivos, asociaciones y comisiones de fiestas amparándose en “excusas”, pero ocultando que están invirtiendo casi 20.000 euros en la remodelación del despacho del propio alcalde.

Finalmente, la portavoz popular lamentó la situación en la que el nuevo gobierno está sumindo al Concello de Pazos, “xa que só saben tirar os cartos en cousas completamente innecesarias, mentindo sobre a xestión do PP para xustificarse e amosando unha nula capacidade de xestión e de conseguir recursos doutras administracións”. En esta línea, apuntó, como última ocurrencia del ejecutivo su intención de comprar una minipala "cando o Concello acaba de recibir un tractor novo da Xunta", remata.