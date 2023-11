La asamblea dirigida a todos los vecinos y colectivos de Chapela para informarles sobre las obras de reposición de la autopista AP-9, celebrada ayer en el Multiusos del Piñeiral do Crego, fue aprovechada ayer por varios de los asistentes para exponer sus reivindicaciones ante la presencia de la alcaldesa, Digna Rivas, así como responsables de Audasa, la empresa concesionaria de la autopista, y de Civis Global, la constructora adjudicataria de las obras. Una de ellas fue la instalación de un semáforo para regular el tráfico en la Avenida de Redondela a la altura del cruce con la Estrada do Torreiro, que permitiría cruzar la calle sin peligro entre el instituto y el pabellón de deportes. Esta demanda fue presentada en su día por la Asociación de Afectados por la Ampliación de la AP-9 en sus alegaciones al proyecto de reposición, pero no se incluyó en la actuación. Ayer, miembros de este colectivo criticaron que no se tuviera en cuenta esta petición, que consideran vital para reforzar la seguridad vial en la Avenida de Redondela en un punto por el que transitan a diario decenas de niños que se desplazan al centro educativo.

También en la Estrada do Torreiro se pidió mantener las aceras a ambos lados de la calle, aunque los técnicos descartaron esta posibilidad ya que, según justificaron, en el lado más cercano a la autopista se necesita el espacio que ocupa la actual acera para realizar la cimentación de las futuras pantallas para reducir el ruido de la AP-9. Nueve meses de ejecución Los trabajos de reposición de viales arrancaron hace una semana en la zona del Alto da Encarnación donde se procederá a la ampliación del puente de acceso a la parroquia de Trasmañó con una pasarela para los peatones. También se contemplan las reformas del Camiño Mouriño, la Estrada do Torreiro y la calle Pasán, además de la ampliación de la pasarela peatonal de Chapela que cruza la AP-9 a la altura de la iglesia. Las obras de reposición, con un presupuesto de 2,65 millones de euros, cuentan con un plazo de ejecución de nueve meses. Todas las actuaciones incluyen nuevas redes de abastecimiento, aguas pluviales e iluminación pública, además de nuevo asfaltado. Rivas se comprometió a mantener puntualmente informados a los vecinos del avance de las obras, aunque durante la asamblea los distintos colectivos presentes le reclamaron que volviese a convocar la comisión de seguimiento, con representación de las asociaciones vecinales, partidos políticos y representantes del Ministerio de Transportes, Audasa y la empresa constructora Civis Global.