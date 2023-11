Lourenzo afirma que el futuro gran parque no será el que diseñó el PP

El gobierno local de Soutomaior asegura que el entorno de la Casa Consistorial contará con un gran espacio público que actuará como núcleo de centralidad para la parroquia, aunque no será el parque que tenía previsto el anterior gobierno liderado por Agustín Reguera. El alcalde actual, el nacionalista Manu Lourenzo, destaca que esta actuación en la zona trasera del Concello es uno de los muchos proyectos que el nuevo goberno está redactando en estos momentos y que se irán conociendo en los próximos meses. “No BNG levamos décadas demandando unha actuación así e contrataremos este proxecto porque é algo moi necesario para Soutomaior”, puntualizó.

Lourenzo explicó que el gobierno local ya trabaja sobre esta actuación con el objetivo de dotar un “núcleo de centralidade no Concello” y lograr la inversión necesaria, pero descarta la idea que propuso en su momento su antecesor. “O goberno local traballa con proxectos serios e responsables, non con debuxiños feitos á desesperada durante a campaña electoral”, aseguró Lourenzo en referencia a la propuesta de los populares. Y dejó claro que “Soutomaior terá un espazo público na contorna do Concello e vaino ter a pesar das mentiras e dos paus nas rodas do PP”.

"O goberno local traballa con proxectos serios e responsables, non con debuxiños feitos á desesperada durante a campaña electoral" Manu Lourenzo - Alcalde de Soutomaior

En este sentido, el alcalde acusó a la portavoz del PP, Noelia Ocampo, de “mentir” tras el pleno ya que “no Concello non existe ningún proxecto do anterior goberno para un gran parque en Soutomaior. O único que hai é un debuxo publicitario que empregaron para a campaña e un cambio de usos no PXOM con informes contrarios da Xunta”, subrayó el alcalde. Y aclara que en los servicios del Ayuntamiento “non existe nin proxecto, nin anteproxecto, nin memoria valorada, nin orzamento, nin nada sobre ese suposto parque. É como se unha familia quixese facer unha vivenda en Soutomaior e o único que presenta é un debuxo. Unha obra dese tipo precisa dun proxecto mínimo e orzamentado, algo que o PP non fixo en 28 anos”, indicó.

Lourenzo afirma que el “colmo do ridículo” es que hace escasos cinco años “o PP aprobou o Plan Xeral sen ningún proxecto para a contorna do Concello, e de súpeto en campaña improvisou un plan de dotacións para cambiar os usos do chan, obrigando aos veciños a gastar o diñeiro dúas veces para o mesmo”, algo que el regidor califica de “pura improvisación”.

“Agora mesmo no PP están descabezados, enfrontados entre eles e fan unha oposición que só achega obstáculos e insultos. Xa que non queren colaborar o único que queremos pedirlle é que non trasladen as súas pelexas internas á veciñanza do noso concello”, concluyó el alcalde.