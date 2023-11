“A mirada das 1.000 iardas”, “Himno nacional”, “No ceo da boca”, “Patios”, “Tentación dunha viaxe” e “Unha casa onde vivir”. Son os títulos dos seis traballos finalistas do XV Premio de Poesía Victoriano Taibo, que este ano congregou un total de 56 poemarios participantes. Así o desvelou o xurado do certame literario que convoca o Instituto de Estudos Miñoráns (IEM) en colaboración co Concello de Gondomar e coa Editorial Galaxia, tras reunirse esta fin de semana.

A obra gañadora coñecerase nos vindeiros días, segundo informan desde o IEM, así como a data da gala de entrega do galardón, que se organizará arredor do día vindeiro día13, cabodano do pasamento de Victoriano Taibo. A organización destaca a boa saúde do certame que, grazas ao Concello, chega a esta décimo quinta edición cunha participación case récord e unha ampla repercusión. Este mesmo ano, o poema “Mamá fala en documentos predeterminados” do poemario “Antese”, de Arancha Nogueira, gañadora da XIII edición, foi escollido como o mellor do 2022 na gala Ari[t]mar en Santiago.