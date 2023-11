Redondela plantea un SIMU o el pago de taxis como solución al transporte escolar

Los problemas del transporte escolar que afectan a los alumnos de Infantil, Bachillerato y ciclos de FP que residen en las parroquias de Redondela por no tener derecho a su utilización y tampoco disponen de alternativas de transporte público ordinario ha movilizado a los responsables municipales para buscar una solución urgente.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, y el concejal de Ensino, Iván Valles, se reunieron ayer en Pontevedra con el responsable de la Jefatura Territorial de Educación de Pontevedra, César Pérez Ares, y con el director general de Mobilidade de la Xunta, Ignacio Maestro Saavedra, para tratar de alcanzar un acuerdo en la víspera de la protesta convocada por las Federación de Anpas para hoy, a las 20.00 horas ante de la Casa Consistorial, para exigir que se garantice el transporte escolar universal.

Rivas explicó tras la reunión con el jefe provincial de Educación que existen varias alternativas para ofrecer este servicio, “pero era necesario que os responsables autonómicos nos recibisen para estudar con eles as diferentes opcións e comprobar a súa viabilidade segundo as necesidades que existen en Redondela”, justifica. Una de las propuestas sería impulsar un Servizo de Interese Municipal (SIMU) para conectar el centro urbano con las líneas de Vilar-Porto Cabeiro, Reboreda y Cesantes. La regidora advierte que se trata de un sistema “que haberá que estudar pormenorizadamente desde o Concello para ver se cobre as necesidades dos escolares e da veciñanza, e tamén a súa viabilidade económica”. En este sentido anunció que desde “xa” los servicios municipales se pondrán a trabajar “para analizar os horarios, as rutas e prazas necesarias para os usuarios do servizo”.

Otras posibilidades serían el transporte a demanda o un convenio con la Asociación de Taxistas de Redondela “nas que tamén se está a traballar”, según señaló el concejal de Ensino, Iván Valles.

Por otra banda, el edil señaló también que el gobierno local “está a supervisar que a empresa de transporte escolar estea a cumprir con todos os servizos que ten contratados”.

Demandas de las ANPA

La Federación de Anpas de Redondela lleva desde el inicio de curso advirtiendo del problema y pidiendo una solución. Critican que desde las distintas administraciones siempre hablan de potenciar el rural “pero o mesmo tempo se lle poñen atrancos as familias ao non ter facilidades de transporte, as nenas e nenos teñen que depender de outros adultos para chegar ao seu centro condicionando a conciliación das familias”. Y subrayan que esta situación ha provocado que muchos alumnos llegasen al colegio con retraso. “Tivemos nenos chegando tarde a clase, nenos tirados nas paradas ao non deixarlle subir ao autobús, ou nenos tirados nos centros esperando horas a que os puideran recoller”, lamentan. Este colectivo anima a todos los escolares y ciudadanos en general a participar en la concentración prevista para esta tarde ante el Concello.