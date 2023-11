O Instituto de Estudos Miñoráns (IEM) ofrece esta tarde a partires das 20.00 horas na súa sede de Gondomar, a aula de cultura Ponte de Rosas, un coloquio sobre a psicoanálise co gallo da presentación do libro “Lacan en Compostela”, de Manuel Forcadela. O autor da obra, editada por Laiovento, falará xunto co psiquiatra e músico Antón Seoane, o escritor e psiquiatra no hospital de Conxo Ramón Area Carracedo e o poeta Xosé María Álvarez Cáccamo.