Samaín contra viento y riada en Gondomar

Zombis, brujas, asesinos en serie, ángeles del infierno, víctimas de posesiones demoníacas, catrinas... De lo menos recomendable era la fauna que habitó durante la tarde-noche de ayer las calles de Gondomar. La gran fiesta de Samaín sacó de casa a cientos de personajes que temer, y también a muchos otros inofensivos a los que asustar. La celebración que el Concello trata de convertir en un referente en la comarca fue un éxito gracias a la implicación vecinal. El entusiasmo de las dos comparsas de Entroido que montaron los pasajes del terror, de las escuelas de danza que se volcaron con el flashmob y de las familias de la urbanización Val Miñor que decoraron sus jardines y fachadas pudo con todos los fenómenos atmosféricos adversos que se habían empeñado en arruinar los actos.

Las comparsas Políticamente incorrectos y O millor de cada casa se encargaron de los pasajes del terror

Hace exactamente una semana, los ríos Miñor y Zamáns volvían a desbordarse y, además de daños a vehículos, plaza de abastos y establecimientos comerciales varios, se llevaban por delante parte de los preparativos de la esperada celebración.Las estructuras de los túneles del terror en torno al viejo matadero quedaron inservibles y la comparsa Políticamente incorrectos de Couso decidía trasladarlo al parque de A Feira, a salvo de riadas. Lo reconstruyeron a contra reloj en tres días, “sobre mollado e baixo a choiva, que non deu tregua”, explicaba ayer su presidente, Javier Alonso.

El trabajo de las 58 personas que lo montaron y escenificaron dio sus frutos y las espeluznantes escenas de su laberinto infernal generaron colas. Su Demogorgon de “Stranger Things” causó furor entre el público, que volvió a gritar de miedo con sus decorados y actores. Esta agrupación cultural es la pionera de la fiesta de Samaín en Gondomar. Antes de crearla, algunos de sus componentes solicitaron el antiguo matadero para divertir a sus hijos con un pasaje terrorífico que fue todo un éxito hace dos años y que han ampliado ahora a petición del Concello.

Al jardín de la Casa Peralba no llegó la crecida, pero el viento y la lluvia también estropearon parte del montaje bajo carpas en los últimos días. Allí también había 56 personas empeñadas en que todo estuviese a punto para el pasado fin de semana, aunque finalmente la lluvia obligó a suspender los actos que se mantuvieron ayer y regresarán este sábado. Aterrorizados espectadores se encontraron en la parcela, convertida en “A finca maldita”, con una cadena de pavorosas escenas en las que no faltaron muertos vivientes, matarifes, psicópatas con motosierra, una araña gigante dispuesta a atrapar a todos en su tela, una reencarnacion de la protagonista de la película “El Exorcista”, difuntos resucitando en directo, payasos espantosos, encapuchados... Todo un mundo paralelo en el que la comparsa “O millor de cada casa” de Vincios lleva tres meses trabajando “con moitas gañas e ilusión por colaborar co pobo de Gondomar”, explica Julia Rocha, una de sus vocales. Al fin y al cabo los disfraces son protagonistas en Samaín y en el terreno de la fantasía ellos son expertos.

Buena parte de la urbanización Val Miñor se involucró también en la cita con el miedo de Gondomar. Un total de 59 familias que allí residen adornaron sus fachadas y jardines para entregar chuches a los pequeños que llamaron a sus puertas. Antes del juego del “truco o trato” , los niños disfrutaron de cuentacuentos y talleres pintacaras en la Praza da Paradela.