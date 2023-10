Porriño reserva 3 millones para obras de saneamiento en todas las parroquias

El Concello de Porriño invertirá más de tres millones de euros en la ejecución de obras de saneamiento en todas las parroquias del municipio. Todas las actuaciones a realizar, consideradas de carácter urgente para el gobierno municipal, se aprobaron ayer en pleno, y forman parte de un plan integral que ya cuenta con las pertinentes autorizaciones sectoriales y proyecto.

En concreto, el plan incluye obras en A Graña-Sequeiras por 766.000 euros, Arrotea-Budiño por 186.000 euros, Abelenda y Figueiras por 125.000 euros, Cerquido por 82.000 euros, Benunes por 557.000 euros, Sobral-Eiriz por 355.000 euros, Penedo-O Toxal-Chenlo por 523.000 euros, Rega da Lama-Budiño por 85.000 euros, conexión en Torneiros por 145.000 euros y conexión en O Seixo-Arrotea-Pontellas por 199.000 euros.

Bombeo individual

A estas obras hay que añadir una línea de subvenciones para invertir en aquellas viviendas de Porriño que no tienen la posibilidad de conectarse a la red de saneamiento por ubicarse en una cota de altura que necesita la instalación de bombeo individual. Tras un estudio preliminar realizado para estimar la magnitud de esta problemática, se identificaron un total de 53 viviendas que requieren de esta instalación de un bombeo para conectarse al sistema de saneamiento: trece en Mosende, nueve en Torneiros, siete en Atios y otras tantas en Cans y Pontellas, cinco en Budiño, dos en Chenlo y tres en Porriño. Para dar respuesta a esta necesidad el Concello destinará una partida de 108.000 euros.

“Nuestro objetivo principal sigue siendo alcanzar el cien por cien del saneamiento en todo el municipio y hacerlo a la mayor brevedad posible, ya que hay demasiados vecinos que no disponen de este servicio esencial”, explicó el alcalde, Alejandro Lorenzo, recordando que “cuando entramos en el gobierno había pendiente de ejecución obras por valor de 14 millones de euros. En la actualidad restan once y, además de recurrir a las demás administraciones, como a la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra y el propio Consorcio de Augas do Louro para sufragar este gasto, tenemos que destinar fondos municipales”. “No podemos dilatarlo más tiempo y si hay un problema urgente de resolver en Porriño, sin duda es este”, recalca el regidor porriñés.