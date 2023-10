Nigrán prevé implantar un sistema de recogida de basura inteligente en 2024

Serán un 20% más los contenedores que se distribuirán por Nigrán el próximo año y casi todos estarán dotados con dispositivos electrónicos que informarán de su capacidad en tiempo real. Un sistema de recogida inteligente que optimizará el trabajo de los operarios, ya que “fará que en canto se suban ao camión teñan á súa disposicón as rutas que teñen que tomar ese día atendendo ao cheos que se atopan os contenedores”, explica el alcalde, Juan González. Será una de las principales novedades del nuevo contrato del servicio de retirada de residuos y limpieza viaria que el Concello de Nigrán sacará a concurso por 32,9 millones de euros para un período de diez años. La Corporación aprobará este martes en pleno el pliego de cláusulas para adjudicarlo cuando se cumplen tres años desde que caducó el anterior.

En torno a un mes tardarán en publicarse las bases de la licitación en las plataformas de contratación pública, momento en que las empresas podrán presentar ya sus ofertas. Según los cálculos del regidor, la adjudicación podría efectuarse en primavera y la nueva concesionaria empezaría a trabajar en el segundo trimestre de 2024.

Se trata del contrato más caro de la historia del Ayuntamiento de Nigrán y su entrada en vigor supondrá la renovación total de los contenedores, que se ampliarán en un 20%, señala González. La empresa adjudicataria deberá realizar una inversión para ello de 3,4 millones de euros e incorporar la recogida de orgánicos específica para la hostelería y disponer de una flota de vehículos y maquinaria totalmente nueva.

La ruta de recogida incluirá por primera vez las urbanizaciones conocidas como SAU o el parque empresarial de Porto do Molle, zonas que el anterior contrato no recogía al haberse firmado antes de su desarrollo. “Agora cubrirá todo o territorio independentemente do desenvolvemento urbanístico que experimente Nigrán nos vindeiros 10 anos”, subraya el alcalde.

La limpieza viaria mejorará también gracias a la creación, según prevén las bases de la licitación, de dos brigadas dedicadas en exclusiva a las calles con un máximo de 22.000 horas al año, que la compañía podrá distribuir como estime, “polo que non haberá excusa cando chegue o verán e se multiplique a poboación porque teñen unha carteira de horas máis que suficiente para cumprir escrupulosamente”, recalca.

Se dispondrá también de otra brigada rural para la recogida de restos de podas y desbroces. “Son todos aqueles traballos que se saen da rutina diaria da concesionaria e que agora estarán sempre atendidos”, explica González, que incide en que el control de calidad del servicio por parte del Concello será “riguroso”.