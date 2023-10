El grupo municipal del PP de Redondela denuncia la “situación de abandono” que presenta la plaza de abastos redondelana, una situación que afecta tanto a los vendedores como a los clientes que acuden cada día a realizar sus compras de productos frescos.

La concejala popular, Ana Alonso, asegura que en los últimos anos “tanto os comerciantes como os seus clientes non fan mais que presentar queixas polo mal estado do edificio”, una situación que atribuye a la “falta de xestión e as mentiras” de la alcaldesa Digna Rivas. “Fai tres anos anunciou a bombo e platillo que ía converter o mercado de abastos municipal nun espazo dinámico e vivo, un auténtico motor da dinamización comercial e económica do municipio, prometendo unha inversión de 1,5 millóns euros no edificio da praza. Unha mentira mais, porque do anunciado, tres anos depois nada se fixo”, afirma Alonso.

La edil popular lamenta que ni siquiera exista una dotación presupuestaria y reprocha a los responsables municipales que no fueran capaces de gestionar ninguna subvención para esta actuación. “A alcaldesa só se reuniu cos comerciantes para intentar xustificar a súa incompetencia”, puntualiza Alonso.

Una de las quejas de los placeros es la existencia de goteras en varios puntos de las instalaciones que ponen en riesgo la seguridad de los comerciantes y clientes. También afirman que la limpieza es deficiente, el mantenimiento del edificio es nulo, los cuartos de baño se encuentran en mal estado y los puestos están anticuados, por lo que las instalaciones precisan de una renovación integral urgente.

Los populares destacan que la plaza de abastos es el principal referente del comercio de proximidad, uno de los edificios más visitados diariamente por los vecinos del municipio para adquirir productos frescos. “E a realidade hoxe en día é que a praza está actualmente nun estado deplorable”, se queja Alonso.

La concejala del PP también reclama que se ponga en marcha alguna iniciativa para facilitar el aparcamiento en el entorno de la plaza para facilitar las compras a los clientes y también piden que se saquen a licitación los puestos de venta que se encuentran cerrados.