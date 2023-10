Los amigos galeses del IES Val do Tea

Ni el mal tiempo ni el Brexit fueron capaces de frenar las ganas del profesorado y alumnado de Gales (Reino Unido) que esta semana cambió el Ysgol Cwm Brombil, en la localidad inglesa de Port Talbot, por el IES Val do Tea, en Ponteareas. La comitiva galesa, formada por una veintena de jóvenes, fueron los primeros en estrenar el programa TAITH, una iniciativa que sustituye el antiguo Erasmus, suspendido por el Brexit, puesto en marcha por el gobierno de Gales para potenciar la movilidad de los estudiantes en diferentes centros educativos del mundo.

El TAITH, palabra que en galés significa viaje, promueve el intercambio internacional del alumnado, proporcionándole a los jóvenes la oportunidad de viajar al extranjero, participar en diferentes actividades que les permitan compartir experiencias, experimentar culturas diferentes y desarrollar nuevas destrezas y aptitudes.

Así, a su llegada a Ponteareas, los veinte alumnos y alumnas de Gales convivieron durante esta semana con el alumnado de 3º y 4º del Programa de Diversificación Curricular (PDC). Los nervios iniciales por entender otro idioma dieron paso al despertar de su curiosidad y a la necesidad de hacerse entender, consiguiendo encontrar intereses comunes, cuentan los jóvenes, sorprendidos por las disimilitudes en las edificaciones y en la configuración de las villas y ciudades que a lo largo de los últimos cinco días fueron descubriendo, como Santiago de Compostela, Pontevedra, el Castro de Baroña o la propia villa del Corpus.

Además, durante su estancia, el alumnado analizó las diferencias y similitudes de las respectivas lenguas, culturas y tradiciones; una actividad que continuarán desarrollando durante todo el curso, ya que la conexión entre Port Talbot y Ponteareas continuará vía online a través del proyecto “Celticity and lenguaje from Port Talbot to Galicia”. En este sentido, desde el centro ponteareano ponen en valor esta “enseñanza basada en métodos transversales de aprendizaje por el que el IES Val do Tea de Ponteareas apuesta desde hace años”.

La profesora coordinadora del proyecto y jefa de estudios del Val do Tea, Isabel Calvelo; la vicedirectora, Ana Bastos, y el profesorado del PDC coinciden con sus homólogos galeses, Rachel Stead y Jack Davies, en lo mucho que han aprendido estos días y en la ilusión y motivación que despierta entre el alumnado este tipo de actividades.

Hoy concluye la aventura y de ella se llevan para Gales un montón de amigos con los que se reencontrarán en la próxima primavera, cuando al alumnado del centro ponteareano les devuelvan la visita y se sumerja en la cultural, la lengua y la tradición de la ciudad portuaria al sur de Gales, Port Talbot.