Ponteareas reemplazará los parquímetros averiados y no multará donde no funcionen

Varios de los parquímetros que regulan la zona azul en el centro de Ponteareas han dejado de funcionar en las últimas semanas. El gobierno local y la Policía Local son conocedores de su estado, por lo que los agentes colocan carteles en las máquinas que se van estropeando: “Parquímetro fuera de servicio (incidencia técnica)”.

El concejal de Tráfico, Francisco Jesús Represas, del PP, aclara que “el Concello no tiene en ningún caso afán recaudatorio y en las zonas concretas en las que los parquímetros no funcionan, no se multa a los vehículos que carecen de tique”.

El edil popular explica que según le ha trasladado la empresa responsable de los parquímetros, estos están llegando al final de su vida útil, estimada en unos cinco años. El anterior gobierno municipal no tenía contratado el servicio de su mantenimiento periódico, si no que avisaba puntualmente cuando alguno dejaba de funcionar, y eso es lo que les ha ocurrido a varios esta vez. “Algunos podrán ser reparados, pero otros habrá que cambiarlos” anticipa Represas, quien garantiza que el gobierno ponteareano seguirá manteniendo la zona azul como hasta ahora, gratuita, y en horario de mañana y de tarde.

Represas (PP) transferirá la Concejalía de Tráfico el miércoles a González Carrera (ACIP)

Aunque la reposición de los parquímetros y la inclusión de mejoras en la zona azul está pendiente “de que la situación económica lo permita con la aprobación de un nuevo Presupuesto para 2024”, según adelantó el edil Francisco Jesús Represas, la intención del ejecutivo local es seguir manteniéndola regulada con el mismo sistema de extracción de tique y parquímetros, aunque con una posible mejora como una aplicación (app) a descargar en los teléfonos móviles de los ciudadanos que permita ampliar, por franjas de 30 minutos, la validez del tique y la permanencia del vehículo estacionado, en lugar de las dos horas actuales.

En añadido, el gobierno local apuesta por dividir la zona azul por áreas, de manera que una vez consumido el tiempo de estacionamiento en la zona azul de una parte del centro urbano, pueda volver a aparcarse en otro punto de la villa, también señalizado como zona azul.

No obstante, lo que decida finalmente el Concello a este respecto, dependerá también de su nuevo socio de gobierno, ACIP, y del edil que ostentará a partir del miércoles la Concejalía de Tráfico. Le competerá al futuro teniente alcalde, Juan Carlos González Carrera, líder de los independientes, una vez que el 25 de octubre sean ratificados los cargos del nuevo gobierno tripartito en un pleno extraordinario.