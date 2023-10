Saxamonde exige la ampliación del puente de Casal do Monte, parada desde hace cuatro años

Los vecinos de la parroquia redondelana de Saxamonde han expresado sus quejas por la situación en la que se encuentra el puente de Casal do Monte, un viaducto sobre las vías del ferrocarril cuyas obras de ampliación se iniciaron hace cuatro años pero al poco tiempo fueron paralizadas y desde entonces se mantienen a la espera del regreso de los obreros y la maquinaria.

Los afectados mantuvieron la semana pasada una reunión con el grupo municipal del PP en la que le trasladaron su malestar “pola deixamento do goberno de Digna Rivas” en buscar una solución que permita retomar las obras de reforma del puente. Según explica el portavoz popular, Javier Bas, fue durante su mandato como alcalde de Redondela cuando se aprobó la ampliación del paso superior existente en Casal do Monte. “E unha auténtica vergoña a situación actual na que se atopa a ponte, tal e como puidemos comprobar in situ tras a chamada dos veciños, dado o absoluto pasotismo por parte da alcaldesa”, indicó Bas.

Las obras arrancaron en 2019 y contó con una subvención de la Diputación de Pontevedra dotada con 150.000 euros, de los que se tuvo que devolver una parte ya que no se cumplieron los plazos exigidos para justificar la obra.

“E unha auténtica vergoña a situación actual na que se atopa a ponte" Javier Bas - Portavoz del PP

El proyecto que contemplaba dos actuaciones: por un lado la ampliación del vial, ya rematada, y por otro, la reforma del viaducto, que es la que se mantiene pendiente. Los trabajos permitieron mejorar la carretera en un tramo de 400 metros –con inicio en la intersección con el camino de Vía Vella– para conseguir un viario con un ancho mínimo de 5,5 metros con nuevo asfaltado gracias a las cesiones de los terrenos realizadas por los vecinos. De esta forma se mejoró la accesibilidad para los peatones y una mayor seguridad para los vehículos. El proyecto también incluyó la construcción de muros de contención con una altura máxima de cuatro metros para reducir la afección de parcelas privadas. Sin embargo el tramo del puente quedó paralizado. El paso del tiempo ha provocado la aparición de maleza y óxido en las vallas, además del mal estado del firme, una situación que genera inseguridad en los conductores y viandantes que cada día transitan por la zona.

Una vez más, concluye Bas, “temos que lamentarnos da falta de previsión e a falta de capacidade do goberno local para sacar adiante todas obras que deixamos contratadas ou en fase de contratación e que agora corren o risco como é neste caso de que a obra nunca se acabe”.

También el BNG denunció el pasado año la situación de bloqueo en la que se encuentra esta actuación, que recordaron que fue aprobada por el Consello Parroquial de Saxamonde ante el deterioro que presentaba el puente ubicado en las inmediaciones del túnel de Os Valos. Los nacionalistas acusaron de “desinterese e abandono” al gobierno local.