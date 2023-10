El Concello de Redondela sigue apostando por su compromiso con el periodismo ético en la lucha contra la violencia machista con la convocatoria de la III edición del Premio Sesé Mateo. Este certamen tiene como objetivo reconocer y destacar el trabajo de los profesionales del periodismo que aborden de manera ética y respetuosa los temas relacionados con la violencia de género, protegiendo la intimidad de las víctimas y de sus familias.

La nueva edición del premio fue presentada por la alcaldesa Digna Rivas, junto con Joshua Mateo –hijo de Sesé Mateo– y la concejala de Igualdade, Iria Vilaboa, en un acto celebrado en la Casa Consistorial. En sus palabras, la regidora local reafirmó el compromiso del gobierno local “na loita pola erradicación da secuela que supón a violencia machista en todas as súas manifestacións”. Rivas destacó que estos premios “non só recoñecen o esforzo e o compromiso dos e as profesionais do xornalismo que contribúen a combater a violencia de xénero, senón que tamén serven como un permanente recordatorio ás vítimas” y subrayó que Redondela “sempre estivo comprometida coa igualdade e a loita contra a violencia machista e continúa liderando esta importante fronte”.

El premio, dotado con 1.500 euros en efectivo, está abierto a trabajos de cualquier género periodístico (noticias, artículos de opinión, reportajes, etc.) sin límite de extensión y que hayan sido publicados entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de agosto de 2023 en periódicos, radios o televisiones. El plazo de presentación acaba el 3 de noviembre.

Los trabajos tienen que presentarse en el Rexistro Xeral do Concello en horario de 9.00 a 14.00 horas, a través de la sede electrónica en la dirección igualdade@redondela.gal.