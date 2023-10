Homenaje a los cinco sin nombre

La justicia histórica tiene una deuda pendiente con cinco personas que, hace mañana 87 años, fueron asesinadas en Salvaterra de Miño. Se desconocen sus nombres y su procedencia, y solo se sabe que los mataron el 18 de octubre de 1936, durante la Guerra Civil, en la zona de O Viso, y luego fueron enterrados en una fosa común en el atrio de la iglesia de Cabreira (Salvaterra). Son datos que llegaron hasta nuestros días gracias a la tradición oral y, a pesar de los esfuerzos de colectivos locales, ha sido imposible ponerles nombre y apellidos. No obstante, su desgracia no caerá en el olvido, pues la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño O Condado y A Louriña ha organizado un acto, que tendrá lugar el próximo domingo, para homenajear su memoria.

El acto de homenaje a estos “cinco desconocidos de Cabreira” consistirá en la inauguración de un monolito en recuerdo a las víctimas, junto al cual se plantará también un olivo. Se trata del quinto monumento que la Comisión Pola Recuperación da Memoria Histórica ha levantado para recordar a las víctimas del fascismo, pero, a diferencia de los anteriores, no podrán ir grabados sus nombres en la piedra, lamenta Helena Pousa, presidenta del colectivo. El monumento se instalará el domingo a las 11.30 horas en A Baixiña, en Alxén “Los trajeron una noche en un camión y los mataron en la primera curva que les cuadró. No sabemos ni de dónde venían ni quieres eran”, contó a FARO el impulsor de la primera plataforma que se formó en Salvaterra para reivindicar los crímenes cometidos durante el golpe de Estado en 1936. Tres años después, y tras varias investigaciones a nivel local, la identidad de los cinco hombres sigue siendo un misterio, pero la Comisión no pierde la esperanza, pues su compromiso es ponerles nombre. La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño, O Condado y A Louriña aúna ahora el esfuerzo de asociaciones locales que llevan años trabajando por la recuperación de la memoria histórica, reivindicando y dignificando los nombre de las personas paseadas, asesinadas y encarceladas en la Guerra Civil. En total son sesenta socios y socias de las comarcas mencionadas, aunque también cuentan con colaboradores externos. En el caso de los “cinco desconocidos de Cabreira”, el objetivo final es poder exhumar sus cuerpos para, a través de una prueba de ADN, intentar resolver su identidad. No obstante, sin ningún familiar que los reclame, esta meta semeja utópica. Mientras tanto, el monumento que será instalado el domingo, y cuyos gastos corren de la cuenta del Concello de Salvaterra, la Comisión organiza este acto en homenaje a su memoria. Dará comienzo a las 11.30 horas en A Baixiña, en Alxén, cerca de la salida de la gasolinera de San Pelayo, en el lugar donde aparecieron los cinco cuerpos asesinados.