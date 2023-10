El alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, intenta por todos los medios salvar la peatonalización de la alameda del veto de la oposición y ayer sacaba a la luz un informe in extremis para lograrlo. El pleno en que la mayoría de PP, Manifesto Miñor y BNG decidirá si la reforma sigue adelante con la adjudicación de la obra por 1,1 millones a la constructora Civis Global o no, o si queda sobre la mesa para consensuarla con los afectados como plantearon este fin de semana los grupos de izquierda, está convocado esta tarde a las 19.00.

Poco más de 24 horas antes, ayer, el regidor ponía sobre la mesa un escrito firmado por dos arquitectos: el municipal, José Antonio Álvarez, y el autor del proyecto, Pablo Muíños. Los dos garantizan que habrá tráfico rodado, limitado a 10 kilómetros por hora, en el entorno. De subida por la Rúa Manuel Losada y de bajada por la Rúa San Bieito.

Ferreira les encargó el informe de manera urgente para despejar las dudas “plantexadas pola oposición”, a la que pidió “deixar a un lado os intereses partidistas e cinguirnos ao interés xeral, que non é outro que non perder un millón de euros e humanizar unha zona que precisa novas infraestruturas e que se convertirá nunha praza pensada para as persoas”.

Para abordar el asunto una vez más antes del debate plenario y tratar de convencerlos de que apoyen el proyecto, Ferreira convocó una nueva junta de portavoces hoy.