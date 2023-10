O domingo é o 87 aniversario dos crimes da Volta dos Nove e o Instituto de Estudos Miñoráns convoca o sábado unha homenaxe a todos os represaliados e fusilados on Val Miñor e no Baixo Miño.

Aquel terrible episodio comezou co asasinato dos Ineses e da asistenta Perfeuta en Sabarís na casa onde se atopaban agachados. O enfrontamento acabou coa morte dun dos falanxistas que asaltaron a propiedade e, en vinganza, un cabo da Garda Civil e un grupo de falanxistas foron buscar á cadea de Vigo sete mariñeiros, un labrego e un ferreiro da comarca para fusilalos na Curva da Bombardeira, xunto á estrada en Baredo.

Os actos comezarán ás 11.30 no cemitero de Sabarís, onde se fará unha ofrenda floral na tumba onde respousan os restos dos irmáns coñecidos como Os Ineses e de Perfeuta. Media hora máis tarde colocaranse flores tamén no camposanto de Baiona, onde foron soterrados os nove miñoráns asasinados na chamada Volta dos Nove, onde se erixiu un monumento na súa honra, obra do artista Fernando Casás. Será alí onde rematarán as honras ás 12.30 con outra ofrenda floral e unha pequena lembranza na memoria dos asasinados e as súas familias.