La Escuela Municipal de Música de Porriño vuelve a su emplazamiento original, a las instalaciones del centro cívico, ubicadas en la Avenida Domingo Bueno. El alumnado iniciará el curso 2023-2024 en su antigua localización, tal y como demanda la comunidad educativa de la Escuela desde que, hace tres años, se reubicó en las aulas del Multiusos de Torneiros.

“El multiusos no es un lugar apropiado para la Escuela de Música ya que no ofrece las características necesarias para impartir formación musical, no está acondicionado y en invierno las condiciones no son buenas; además, impide que se destine a su uso, que es el de los cursos de formación”, explica el alcalde, Alejandro Lorenzo, indicando que “urgía” devolver la Escuela a sus instalaciones habituales.

Para ello, el Concello abrirá una nueva aula de estudio en la calle Antonio Palacios, lo que permitirá desalojar las instalaciones que hora ocupa en el centro cívico, y devolver así la escuela a su ubicación original.

La Escuela abrirá sus puertas este mes, una vez se adjudique la gestión de la misma, así como el mantenimiento de la banda de música y del coro, que se encuentra en la última fase de licitación.

Oferta formativa

La oferta de la Escuela Municipal de Música de Porriño es amplia, incluyendo música y movimiento para niñas y niños desde los 4 años, lenguaje musical para todas las edades y las especialidades de violín, viola, violonchelo, percusión, guitarra, piano, canto, gaita, clarinete, flauta travesera, saxofón, oboe, fagot, trompa, trompeta, bombardino, trombón, tuba y percusión tradicional. También cuenta con agrupaciones como la coral infantil, la coral polifónica, el grupo de música tradicional, la orquesta de cuerda y la banda.