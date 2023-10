El grupo del PSOE de Pazos de Borbén denuncia presuntas irregularidades en las cuentas del Concello del pasado año, según consta en el informe de la Conta Xeral do 2022 realizado por el interventor municipal. Los socialistas acusan al PP de “deixar un auténtico desastre financieiro con facturas irregulares por un importe total de 184.000 euros en servizos e obras sen contratos nen partida económica, según os informes do interventor municipal da Conta Xeral do 2022”.

El portavoz del PSOE, Anselmo Táboas, considera “lamentable” la situación y exige que se inicie de inmediato “unha revisión de oficio exhaustiva de esta facturación desvelada polo Interventor Municipal para verificar a súa validez”. Táboas critica que la Conta Xeral do 2022 fuese aprobada en el último pleno con el respaldo de Alternativa Veciñal y BNG, a los que acusan de ser “cómplices da corrupción do PP de todos estes anos”. Ahora advierte al actual alcalde, Luciano Otero, que solo tiene dos salidas: “Unha, iniciar de inmediato a revisión de oficio, que é un procedemento moi sencillo regulada pola Ley 30 2015, e a outra será apoiar a moción que presentaremos no vindeiro pleno senon se inicia este mismo mes”. “Non vamos a apoiar un Recoñecemento Extraxudicial de Crédito sin a revisión de oficio previa e sin que o Consello Consultivo de Galicia se pronuncie sobre estes gastos irregulares. O Alcalde ten que decidir si quere transparencia e pulcritude na xestión dos cartos da veciñanza ou si quere correr un tupido velo sobre a nefasta xestión do PP, que pode acabar coas empresas nos xuzgados reclamando o pago das facturas cos intereses de demora pertinentes que acabaremos pagando toda a veciñanza. Esta relación de facturas conta co correspondente reparo de Intervención e agora é preciso auditar se realmente se prestaron os servizos polos que se factura, a comprobación dos prezos de mercado e as posibles responsabilidades derivadas de tales actuacións¨, concluye el edil socialista.