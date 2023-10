El grupo municipal del PP de Soutomaior critica la decisión del gobierno local de trasladar la oficina de Servizos Sociais de la parroquia de Soutomaior, siendo la primera vez en cuarenta años que se retira un servicio que estaba funcionando en la Casa Consistorial. El grupo del BNG, que gobierna con mayoría, votó en contra en el último pleno de una moción presentada por los populares en la que pedían mantener este servicio en ambas parroquias.

La portavoz del PP, Noelia Ocampo, solicitó explicaciones de los motivos que llevaron al actual gobierno a trasladar la atención de los servicios sociales únicamente a Arcade, en lugar de repartir los días de atención al público entre las parroquias de Arcade y Soutomaior, como se venía haciendo hasta ahora. El alcalde contestó que pondrían a disposición de los vecinos de Soutomaior sistemas de transporte que los acercasen hasta la oficina de Arcade, algo que no convenció a los populares, que consideran “unha perda de tempo e de diñeiro e unha nova pedra no camiño para as familias máis necesitadas do concello”.

Ocampo destaca que Servizos Sociais son “unha obriga básica de calquera Concello e deben estar o máis preto daquelas persoas que precisen axuda”.