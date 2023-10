Gondomar aviva el debate de la alameda con una encuesta

El futuro de la alameda de Gondomar tiene una fecha clave: el martes 17 de octubre. La Corporación decidirá en pleno ese día a las 19.00 si adjudica por 1, 1 millones de euros el polémico proyecto de peatonalización a la empresa Civis Global S.L.U. para que inicie las obras, o si lo guarda en el cajón. El gobierno socialista logró sacarlo a concurso en abril, cuando disponía de mayoría absoluta. Las elecciones lo dejaron en minoría y será la oposición la que decida a hora si la reforma sigue o no adelante. Ante la intención inicial de PP, Manifesto Miñor y BNG de echarla abajo, el alcalde, Paco Ferreira, trata de agotar todos los cartuchos. El último es una encuesta. Se titula “Estás a favor da humanización da praza Manuel Alonso (alameda)?" y puede votarse a través de la web municipal. Está abierta a todos los internautas, residan donde residan, todas las veces que deseen mostrar su opinión a golpe de clic. En apenas 24 horas activa, habían votado más de tres mil personas. Al cierre de esta edición ganaba el sí por el 57% de los votos.

PP, Manifesto Miñor y BNG mantienen su postura de rechazo a esta nueva humanización por no haber sido consensuada con los vecinos y comerciantes y porque consideran que el modelo de A Paradela y Rosalía de Castro acaba con los negocios. A una semana del pleno decisivo, Ferreira lanza la consulta para “facer que a xente poda pronunciarse” hasta el propio día del debate. Pese a asegurar que “non pretendo cambiar o voto da oposición”, sí lanza un mensaje a sus adversarios políticos : “temos que actuar con sentido común”. “Estamos ante unha inversión de un milón de euros da Deputación que imos perder se non executamos esa obra. Sería unha irresponsabilidade deixar sen sustituir o saneamento e sen facer a separativa de pluviais, cambiar todos os servizos e remodelar a zona”, recalca, además de recordar que sí podrán circular vehículos a 10 kilómetros por hora.

"Sería unha irresponsabilidade deixar sen sustituir o saneamento e sen facer a separativa de pluviais", advierte el alcalde

Sea cual sea el resultado de la consulta “online”, no influirá en la intención de la oposición de cara al decisivo pleno. La portavoz del PP, Paula Bouzos, señalaba ayer que la encuesta “no es de fiar”, además de insistir en que su postura está muy clara “y es la de los comerciantes y vecinos”.

Su homólogo en Manifesto Miñor, Antonio Araúxo, denunciaba ayer la “covardía” del alcalde “ao esconderse tras un falso referendo para non dar explicacións e para non escoitar os afectados”. Calificaba además la consulta de “fraude” . “Unha persoa de Madrid, de Murcia ou de Bollullos tamén pode votar se está a favor da reforma da alameda, un disparate. Que credibilidade podemos ter no resultdo dunha enquisa de parte na que non hai control da participación?”, denunciaba.

El BNG se reúne con los afectados el viernes

“Eu xa puiden votar catro veces desde o meu ordenador sen ningún tipo de filtro”, indicaba ayer la representante del BNG en la Corporación gondomareña, Manuela Rodríguez, respecto a la legitimidad de la encuesta. La calificaba además de “cortina de fume do señor alcalde para non facer o que tén que facer, que é falar cos veciños e comerciantes da alameda, esa é a opinión que hai que pulsar”. El BNG se reúne este viernes a las 20.00 con los afectados.