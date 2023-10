Veinticinco vecinos de la comarca del Val Miñor se benefician desde marzo del programa “Vivindo Saúde” que la asociación de ayuda a las personas con enfermedades mentales y a sus familias Avelaíña presta para que ganen autonomía. Un asistente personal los acompaña en gestiones cotidianas como hacer la compra en el supermercado, manejar su dinero o la medicación o utilizar el transporte público o a realizar otras actividades básicas para las que necesitan ayuda en su día a día. El Concello de Nigrán financia esta iniciativa con 20.000 euros.

“Estamos especialmente orgullosos de financiar este tipo de proxectos porque melloran a calidade de vida das persoas que o teñen máis difícil e da súa contorna e, paralelamente, favorecen a súa integración, polo que non dubidamos en outorgar esta axuda directa cando nos presentaron o proxecto”, indicó el alcalde de Nigrán, Juan González, en una visita a las dependencias de Avelaíña en Baiona, que conmemora hoy el Día da Saúde Mental con un encuentro artístico a las 12.00 en el estuario de A Foz. Los asistentes disfrutarán de una obra colaborativa a cargo de a librería Donde viven los cuentos y de una actuación musical del grupo de la Fundación Igualarte.

El proyecto se prolongará hasta diciembre con una persona contratada exprofeso y los beneficios son claros, tanto para los propios usuarios como para sus allegados, 72 en total, que ven aliviada la sobrecarga de cuidados. La iniciativa cumple a la perfección con “Un Nigrán para todos”, la filosofía bajo la que el gobierno municipal de Nigrán pretende hacer del municipio un lugar más accesible, independientemente de las capacidades de cada uno. Los propios beneficiarios relataron al regidor y a las concejalas de Educación y de Servizos Sociais, Estela Pérez y Bibiana Peixoto, cómo han mejorado aspectos básicos de su vida diaria: desde el manejo de aplicaciones móviles como el whatsapp y las interpretaciones de las conversaciones por escrito, los trámites administrativos, la obtención de títulos en idiomas.

Buena parte de las personas que padecen algún trastorno mental grave pueden presentar problemas con hábitos como la higiene personal, los autocuidados, el manejo del entorno socialy el doméstico. Les cuesta además tomar decisiones y resolver asusnto diarios como comprar o hacer la comida, la economía del hogar, tareas domésticas... “Todas estas carencias tradúcense nunha pobre calidade de vida no paciente e na familia, por iso con este proxecto trátase de instaurar no seu día a día patróns básicos de conduta que lle fan gañar autonomía”, explican desde Avelaíña. “Non só é recuperar, tamén é desenvolver ou manter as habilidades de autonomía persoal e social de cada quen para avanzar na súa independencia”, recalcan.