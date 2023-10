El gobierno local de Pazos de Borbén ya trabaja en la búsqueda de soluciones para el problema de malos olores procedentes de alguna de las empresas ubicadas en el polígono de Amoedo, que en las últimas semanas han generado malestar entre los vecinos que residen en las inmediaciones de esta zona industrial.

El alcalde, Luciano Otero, expresó su “total sintonía” con el portavoz del BNG, Xurxo P. Besadío, que denunció la situación y ya ha realizado gestiones para adoptar medidas concretas para localizar y erradicar los hedores. En este sentido señala que “existen sospeitas sobre posibles causantes” y anuncia que va a convocar a los empresarios a una reunión con el objetivo de encontrar “unha solución definitiva e colaborativa”, puntualiza.

El regidor señala que los problemas de malos olores en el polígono de Amoedo “non son un fenómeno novo, senón que persistiron ao longo do tempo sen unha solución efectiva”, y reprocha al anterior goberno do PP que “non logrou abordar esta cuestión, o que levou á preocupación da comunidade local”. El regidor muestra su compromiso para tomar “todas as medidas necesarias” para resolver el problema y garantizar “un entorno máis saudable e sostible para os residentes e as empresas locais”.

Por otra parte, el alcalde también desveló que el Concello está recibiendo sanciones por parte de la Xunta debido a deficiencias en las depuradoras de aguas residuales. “Estas multas, con importes de 5.000 euros, son un recordatorio da importancia de manter as instalacións en condicións óptimas, algo que o anterior goberno do PP tiña esquecido e agora pagan todos os veciños”, destaca Otero.

El actual gobierno local, en manos de la agrupación de electores Alternativa Veciñal con Luciano Otero al frente, garantiza su compromiso para resolver tanto los problemas de malos olores en el parque empresarial como las deficiencias en las depuradoras. Para eso, ya han establecido contactos con diversas empresas del sector especializadas en la reparación y en el mantenimiento adecuado de las plantas depuradoras existentes.

Además, se considera la posibilidad de instalar una nueva depuradora para mejorar el sistema de tratamiento de aguas residuales.