Redondela pierde una ayuda de la Xunta para mejorar el pabellón de Reboreda

El grupo municipal del PP de Redondela denunció ayer la pérdida por parte del Concello de una ayuda de la Xunta para la mejora del pabellón de deportes de Reboreda.

Según explican desde la formación popular, el pasado 27 de marzo la Secretaría Xeral para o Deporte publicó la primera convocatoria del año para la concesión de subvenciones, plurianuales y en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a los concellos para la construcción, reforma, reparación, adecuación o mejora de las instalaciones deportivas de titularidad municipal y para la adquisición de material deportivo inventariable. El Concello de Redondela se presentó con un proyecto para la mejora del pavimento del polideportivo de Reboreda.

“Finalizada a convocatoria se lle solicita unha emenda con erros que fala ben claro que o equipo que coordina Digna Rivas está moi lonxe da realidade que necesita o tecido deportivo deste Concello: por un lado no Anexo II non incorporan a sinatura do secretario, tampouco achegan a memoria explicativa do proxecto e non acompañan o documento de titularidade municipal da instalación a reformar”, indica el portavoz popular, Javier Bas.

“Isto xa nos parece mais propio dunha comedia que dunha xestión administrativa, pero o peor é que non tiveran a vergoña no tempo requirido de emendar estes erros, deixando morrer os prazos e por tanto a convocatoria. Algún club de Redondela no seu momento, xa denunciou de maneira pública esta falla de xestión e traballo”, lamentó el edil popular, que acusa al equipo de gobierno de “desidia, falta de traballo e pouca seriedade” en su gestión.

En esta primera convocatoria se repartieron seis millones de euros, con 225 subvenciones para 148 municipios, de las que 44 ayudas fueron concedidas a treinta ayuntamientos de la provincia de Pontevedra.

“Estes feitos xa son de gravidade, pero non se queda aí. A seguinte convocatoria nin presentan solicitude, “señala Bas, que explica que el pasado 10 de agosto la Secretaría Xeral volvió a publicar la segunda convocatoria, con un presupuesto de más de 2 millones de euros, con un plazo de solicitud que finalizaba el 11 de septiembre. “Nesta vez a Concellería de Deportes que dirixe Iván Valles nin se dignou a súa solicitude, cando entendemos que polo menos de querer manter o mesmo obxecto da primeira convocatoria tiveron tempo de abondo para completar a documentación, ou incluso cambiar o obxecto da mesma polas moitas necesidades existentes no ámbito do deporte, se así o decidiran. Non se poden desaproveitar todos os recursos e ferramentas que o Concello ten a súa disposición para mellorar o deporte redondelán, a neglixencia e falta de dedicación non pode converter aos clubs e as instalacións deste concello en prexudicadas”, concluye Bas.