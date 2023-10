La asamblea de la Agrupación Socialista de Salceda ha acordado no poner atrancos a los salarios del gobierno de Movemento Salceda, ya que “se adapta aos límites do montante que propuxemos ao inicio das negociacións”.

El grupo municipal del PSOE celebra que “agora si lle parezan axeitadas a MS as retribucións” y lamentan que “se instalara no vitimismo e no espectáculo e dilataran o asunto”. Recuerdan que la propuesta socialista lleva tiempo sobre la mesa y que lo único que rechazó el PSOE fue una subida salarial respecto al mandato anterior. Consideran que “MS buscaba subir as retribucións e trasladar á opinión pública que a oposición quería un goberno sen retribucións cando a realidade é que non querían aceptar as mesmas”.