Dentro de la tradicional Festa do Outono do Pilar, O Rosal celebra el día 12 una nueva edición de la feria de productos locales, en la que durante todo el día el público que asista podrá ver y comprar vino, miel, cerveza o pulpo, entre otros. La Agrupación Musical de O Rosal estará también en la Praza do Calvario amenizando la jornada.