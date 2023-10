Un modelo “absolutamente inspirador”. Así calificó la delegación del Gobierno de Irlanda el trabajo de recuperación del espacio público que se ha llevado a cabo en Tomiño. Y es que durante estos días han visitado la localidad para conocer los mecanismos de reducción del tráfico y llevar, así, las recomendaciones tomiñesas hasta su país con el objetivo de aplicarlas a su modelo.

Las investigadoras de la School of Architecture, Building and Environment de la Techological University of Dublin Jordana Corrigan y Sarah Rock, encargadas de estudiar el modelo de movilidad del municipio del Baixo Miño para la Ireland’s Road Safety Authority (RSA), se mostraron “impresionadas por el trabajo de recuperación del espacio público que se realizó”, según explican desde el Concello liderado por la nacionalista Sandra González. Apuntan que “han manifestado su sorpresa ante un concello tan pequeño por desenvolver un modelo propio con tan buenos resultados”. Esta visita se encuentra dentro de la estrategia del Gobierno de Irlanda para mejorar la seguridad viaria en el país. La delegación realizó diferentes visitas guiadas al núcleo urbano de Seixo, a la Praza de Figueiró y al núcleo urbano de Goián. Sobre el terreno, el concejal Uxío Benítez, explicó a las investigadoras que “gracias a una modificación en el planeamiento fue posible crear una gran plaza y la conexión de los equipamientos generando zonas de preferencia para peatones”.