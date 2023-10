Comisiones de fiestas como la de O Alivio de Tomiño ya han paralizado los contratos con las orquestas para el año que viene porque temen no poder pagar. Así lo manifestaron la noche del viernes sus representantes en la reunión convocada en Gondomar para organizar la lucha en defensa de los bingos sociales que financian los festejos populares en numerosas parroquias de toda Galicia, además de actividades de clubes de fútbol y centros culturales. Y es que “si no hay bingos no habrá verbenas”, dejaron claro los asistentes al encuentro celebrado en el centro cultural de Donas, al que acudieron portavoces de un total de 62 entidades de una veintena municipios del sur de la provincia de Pontevedra.

La nueva Lei Reguladora dos Xogos de Galicia, que entró en vigor el viernes, hace inviable las populares citas con los cartones porque prohíbe los beneficios con que se costean las fiestas patronales y la asociación gondomareña “E agora onde imos?”, que ya ganó la guerra de los bingos en 2007, vuelve a encabezar la campaña para salvarlos de los obstáculos legales. Representantes de entidades de Gondomar, Baiona, Nigrán, Tomiño, Vigo, Redondela, Tui, A Guarda, Oia, Porriño, Mos, Salceda, Ponteareas, Salvaterra, A Cañiza, Mondariz, Arbo y As Neves participaron en este primer encuentro que da el pistoletazo de salida a las movilizaciones. Reunión en la Xunta el día 16 Todas ellas han suspendido ya los bingos que organizan cada fin de semana y apoyan lista de reivindicaciones a plantear el próximo día 16 al director xeral de Emerxencias e Interior de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, Santiago Villanueva, que recibirá el Santiago a la directiva del colectivo “E agora onde imos?”, que preside José Luis Pérez Otero. Proponen limitar los beneficios a 300 euros por sesión La nueva normativa fija en 300 euros la recaudación máxima y el valor de los premios en cada jornada de bingo, es decir, cero ganancias. “Lo que vamos a proponer es limitar la recaudación a 1.300 euros y los premios a 1.000, de manera que nos quede un margen de 300 euros para ir sumando y poder organizar las fiestas”, explica el presidente del colectivo, que solicitará asimismo una prórroga de dos meses en la aplicación de la nueva normativa “para evitar que paren los bingos”. Salvemos los bingos sociales otra vez Como muestra de buena voluntad se comprometen con la Xunta a establecer un control que evite los desfases. “Sabemos que hay desmadres, premios que pueden alcanzar los 3.000 euros, ya que incluyen terneras enteras, elecrodomésticos... Eso crea una competencia entre los bingos que no vamos a permitir. Lo controlaremos desde la asociación y lo denunciaremos”, asegura. También solicitan que se permita el uso de pantallas electrónicas. La ley obliga a volver al uso del tradicional bombo con bolas pero los modernos dispositivos que utilizan desde hace años las comisiones “ofrecen mayor visibilidad a la gente mayor y transparencia en cada sesión”, indica Pérez Otero. La próxima asamblea tendrá lugar de nuevo en el centro cultural de Donas el próximo día 20 de octubre, también viernes, a las 22.30, para tomar posiciones en función del resultado del encuentro con el dirigente de la Xunta. Confían en resolver el problema mediante el diálogo pero no descartan las movilizaciones. Recuerdan que los bingos además de fuente de ingresos para organizar las fiestas populares de decenas de parroquias, cumplen una función social en el rural al servir de punto de encuentro a numerosos vecinos de la tercera edad.