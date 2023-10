Salceda reclama servicio de transporte público para el alumnado de Bachillerato

Tras años de reclamaciones, por fin los jóvenes de Salceda de Caselas pueden cursar Bachillerato en el municipio sin tener que desplazarse a institutos de localidades limítrofes, como Tui, Salvaterra o Porriño. Con la ampliación del IES Pedras Rubias, el Concello inauguró en 2022 primero de Bachillerato, y este año se estrenó el segundo curso. Un triunfo de toda la comunidad educativa, que ahora se encuentra con el escollo de que el servicio de transporte escolar no cubre a todo el alumnado. Es por ello que la alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, ha enviado a la Xunta de Galicia una carta en la que le solicita una reunión urgente entre las dos administraciones y el equipo directivo del IES con el fin de buscar una solución. Dicha misiva ya ha sido respondida por el departamento autonómico de Movilidad y la reunión se celebrará el lunes 16 de noviembre.

“La casuística de que el mismo edificio acoge al alumnado de la ESO (con servicio de transporte escolar) y al alumnado de Bachillerato (sin servicio de transporte escolar) está generando situaciones complejas para las familias de nuestro municipio, que ven como en muchas ocasiones uno de los hermanos tiene acceso al mencionado transporte y el otro no; o alumnado que un día consigue plaza en el transporte público y otro día se queda sin servicio”, explican en la carta.

Plazas insuficientes

Desde el Concello recuerdan que Salceda es un municipio con graves carencias de transporte público, tal y como han reclamado en numerosas ocasiones. Dicha carencia es más notable en los usuarios de enseñanza secundaria. Y es que, solo una de las líneas que realiza el servicio de transporte público hasta Tui puede ser compatible con el horario de entrada del IES Pedras Rubias, aunque con plazas insuficientes para dar cabida a todo el alumnado. No obstante, dicho horario no es compatible con la hora de salida del centro ni con las clases de los lunes por la tarde, por lo que el alumnado de Bachillerato no tiene la posibilidad de acogerse al transporte público, lo que ocasiona una grave discriminación con respecto a otros municipios en los que si se cuenta con este servicio.

“Analizada la situación con la directiva del IES Pedras Rubias, es muy posible que con el incremento de un autobús escolar más haciendo una redistribución de las líneas existentes, o con el aumento de las frecuencias de transporte público hacia Tui, se pueda dar respuesta a la totalidad del alumnado, por lo que entendemos que no debería resultar demasiado complejo para la Xunta de Galicia llevar a cabo este incremento”, indican desde el Concello de Salceda, que muestra su “total disponibilidad a colaborar en lo que esté dentro de nuestras posibilidades para poder resolver cuanto antes esta situación y que nuestros jóvenes tengan los mismos derechos y las mismas posibilidades que los de otros municipios mejor comunicados”.

En este sentido, también desde el ANPA del IES Pedras Rubias urgen una solución. “Solo pedimos que, por lo menos, tengan un autobús para llegar al colegio y volver a casa”, reclaman.