El gobierno municipal socialista de Nigrán accedió en el último pleno a colgar en la web municipal la documentación que falta del Plan Xeral a petición del PP. Su portavoz, María José Pino, espera que cumpla su compromiso “y nos dé todos los datos para que podamos fiscalizar y terminar este proceso con transparencia”.

Pino alerta del “oscurantismo” y las “excusas” del gobierno municipal para no facilitar información. “Creemos que el alcalde nos miente y oculta algo, porque llevamos semanas pidiendo una información básica que no nos da y el tema cantaba tanto que tuvieron que decir en pleno que nos la iban a entregar”. “Sí al plan, pero no a cualquier precio y siempre que no aparezcan intereses particulares personales en vez del bien común”.