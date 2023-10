Gondomar tendrá gabinete de crisis para las riadas

Los vecinos de Gondomar estarán puntualmente informados para tomar las precauciones necesarias ante las inundaciones que asolan la villa prácticamente cada otoño-invierno. Recibirán avisos a través de las redes sociales y por megafonía cuando se avecinen fuertes precipitaciones que coincidan con la pleamar, el cóctel que garantiza la crecida del río Miñor en el centro urbano y en Mañufe. Se estudia incluso la posibilidad de enviarles mensajes al móvil para garantizar que puedan retirar los coches de garajes o aparcamientos en peligro o proteger sus pertenencias a tiempo. Así está previsto en el plan de emergencia que elabora el Concello para mejorar la respuesta ante los frecuentes desbordamientos.

Se avisará a los vecinos de los riesgos de inundaciones a través de las redes

Hace ya siete años que la Xunta aprobó su Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal), que obliga a un total de 62 municipios de la comunidad a contar con protocolos de actuación propios, entre ellos los tres del Val Miñor. El de Gondomar adelanta esta vez a los vecinos de Baiona y Nigrán. Los daños millonarios que sufrieron centenares de vecinos, y también infraestructuras públicas, las pasadas navidades han acelerado la puesta en marcha del plan por parte del Ayuntamiento gondomareño, que ha contratado a una consultora especializada para que lo redacte. “O documento recollerá cuestións como a relación de edificios, locais e espazos inundables e as medidas cautelares que podemos tomar a modo de prevención”, explica el alcalde, Paco Ferreira.

Como ejemplo expone: “temos dependencias municipais como o CDL, o matadoiro, a praza de abastos nos que podemos colocar comportas, ou retirar vehículos coa grúa no caso de que se atopen en prazas de aparcamento sensibles”. El protocolo incluirá también una relación de edificios y locales privados para que los servicios de emergencia establezcan prioridades a la hora de actuar. En la lista aparecerían algunos como el bloque de viviendas de la Rúa Ánimas, cuyo garaje se llenó de agua hasta el techo en la última crecida dejando varios coches y motos inservibles, además de enseres guardados en trasteros.

Embalse de Zamáns

El documento se encuentra avanzado, afirma el alcalde, pendiente únicamente de los detalles de organización de un protocolo de evacuación y de la inclusión del plan de liberación del embalse e Zamáns, que se le ha solicitado al Concello de Vigo. Fue precisamente el alivio de la presa sin previo aviso el que desbordó más que nunca los cauces en medio de un episodio de lluvias de 120 litros por metro cuadrado coincidiendo con la marea alta. El gobierno municipal pretende que no se repita aquella tormenta perfecta.

Además de recoger la información necesaria para organizar los operativos, el plan municipal incluye la creación de un comité de crisis, cuya primera reunión se ha producido esta semana. Lo preside el alcalde y está compuesto del jefe de la Policía Local, Simón Domínguez, como responsable del operativo de emergencias; el capataz del Ayuntamiento, Antonio Misa, encargado de la logística; el coordinador de los bomberos del GES Val Miñor, Óscar Arévalo, y el de Protección Civil, Sergio Rocha; además de un representante del centro de salud, pendiente de nombrar. La idea es disponer de un protocolo “que nos permita ter localizados os responsables de cada servizo para mellorar a coordinación en momentos de emerxencia cunha información de riscos que nos di como actuar”, añade Ferreira.

El alcalde espera que el plan esté listo en un par de meses para remitirlo a la Comisión de Emerxencias de la Xunta para que dé su aprobación y pueda entrar en vigor a finales de año. “Eso non quere dicir que non esteamos preparados para posibles inundacións antes, xa que temos un dispositivo de seguridade, tráfico e desaloxo elaborado por técnicos municipais e responsables do servizo de emerxencias”, añade.