Unha xornada científica e un concerto son as dúas actividades coas que o Consello da Cultura Galega e o Concello de Redondela celebran hoxe unha nova edición do ciclo “Seíam’eu... en San Simón”. O programa busca profundar na figura de Martín Codax, figura homenaxeada este ano co Día das Artes Galegas. A xornada comeza as 10.30 horas na illa de San Simón e contará con especialistas para falar das voces e da arpa na música medieval. As 19.30 horas, no Multiusos da Xunqueira, haberá un concerto das cantigas de Martín Codax.