O Liceo Marítimo de Baiona acolle mañá, xoves 5 de outubro, ás 20.00 horas a presentación do libro “Os Lobariñas Feixoo. Luz e memoria nos séculos escuros” por parte do seu autor, o investigador Perfecto Ramos. O acto enmárcase no Mes da Memoria do Instituto de Estudos Miñoráns e será presentado por Anxo Rodríguez Lemos, cronista oficial de Baiona, doutor en Historia e membro da xunta do IEM.